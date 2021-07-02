Грозы, сильный ветер и аномальная жара ожидаются в регионах УрФО в выходные

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июля. /ТАСС/. Аномальная жара до 39 градусов сохранится в регионах Уральского федерального округа в ближайшие три дня. Синоптики прогнозируют сильные порывы ветра, грозы и дожди, сообщили в региональных гидрометцентрах.

"2-3 июля в Свердловской, Курганской и Челябинской областях ожидается аномально жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше климатической нормы на семь градусов и более, сильная жара с максимальной температурой в Свердловской области 36-37 градусов, в Курганской и Челябинской областях 36-39 градусов. 2-3 июля местами в Свердловской и Челябинской областях ожидаются сильные и очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, град, местами крупный, шквалистое усиление ветра 22-27 м/с", - говорится в сообщении Уральского гидрометцентра.

В гидрометцентре уточняют, что 4 июля в Свердловской области сохранятся сильные порывы ветра до 15-20 м/с, грозы, дожди и град. Челябинский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды объявил штормовое предупреждение, вместе с этим 2 июля в юго-восточных и восточных районах Челябинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Местные власти в связи с аномальной жарой ограничили движение большегрузного транспорта по ряду участков автодорог в регионе.

По данным Обь-Иртышского гидрометцентра, в Тюменской области 2 и 3 июля ожидается сильная жара с температурой до 37-38 градусов днем, в выходные - грозы и усиление ветра до 15-22 м/с. В эти же дни в ХМАО ожидаются грозы в отдельных районах, дожди, температура воздуха днем поднимется до 30-35 градусов. В Ямало-Ненецком автономном округе в выходные дни воздух прогреется до 20-22 градусов, ожидаются дожди и порывы ветра до 14 м/с.