Челябинские власти окажут материальную помощь людям, чьи дома сгорели в поселке Джабык

ЧЕЛЯБИНСК, 9 июля. /ТАСС/. Власти Челябинской области приняли решение оказать материальную помощь жителям поселка Джабык, чьи дома повреждены огнем из-за лесного пожара. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении пресс-службы правительства региона.

Ранее сообщалось, что возгорание, произошедшее в поселке Джабык Карталинского района Челябинской области из-за лесного пожара, повредило свыше 60 зданий, в том числе 40 жилых домов.

"Глава региона на оперативном штабе поручил составить списки пострадавших людей, провести инвентаризацию имущества, а также направить медработников и психологов в пункты временного размещения людей для оказания необходимой помощи. На областном уровне принято решение о направлении материальной помощи всем пострадавшим. <...> Ранее губернатор объявил в регионе режим ЧС, который позволит на уровне области подключить к решению проблем пострадавших резервный фонд", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что власти приняли решение эвакуировать жителей поселка Джабык, рядом с которым проходит один из пожаров. По официальным данным, в поселке проживают 738 человек, в том числе 215 детей. В населенном пункте 329 частных жилых домов, есть детский сад и школа.

В Челябинской области действуют лесные пожары на площади 4,8 тыс. га.