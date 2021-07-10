Специалисты откачали воду из 112 домов после паводка в Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Из 112 жилых домов в трех муниципалитетах Свердловской области, где на неделе были паводки, откачали воду, сообщила в субботу пресс-служба ГУ МЧС по региону.

По данным министра природных ресурсов региона Андрея Кузнецова, всего пострадали 200-250 домов. Подтопило Горноуральский, Нижнесалдинский и Верхнесалдинский городские округа.

"С начала аварийно-восстановительных работ просушено и откачано 112 жилых домов. В Горноуральском городском округе завершены работы по просушке домов и откачке воды в 37 домах. В Верхнесалдинском городском округе просушен 61 жилой дом. В городском округе Нижняя Салда откачена вода и просушено 14 домов", - говорится в сообщении.

Специалисты отсыпали за все время работ 32 тыс. кубометров дамбы в Верхней Салде. "В Нижней Салде волонтерами доставлено 70 пакетов с продовольственным питанием, 70 пледов, 1000 бутылок по 5 литров бутилированной воды, в Верхнесалдинском ГО передано 300 пакетов с продовольственным питанием и 200 бутылок воды", - отмечается в пресс-релизе.

Психологи МЧС закончили работу на месте. Продолжают выполнять аварийно-восстановительные работы 309 человек, 70 единиц техники. В трех муниципалитетах Свердловской области 5 июля объявили режим ЧС из-за серьезного подтопления территории.