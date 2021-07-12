"Ростелеком" установит около 9 тыс. энергоэффективных светильников в Первоуральске

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Компания "Ростелеком" заменит устаревшие светильники Первоуральска (Свердловская область) на современные диодные источники света, что позволит городу экономить 39 млн рублей ежегодно. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе компании.

"До конца 2021 года "Ростелеком" заменит почти 9 тыс. уличных светильников на светодиодные, которые потребляют в разы меньше электроэнергии и имеют больший срок службы. Интеллектуальная система управления освещением позволит регулировать режим работы фонарей в зависимости от уровня естественного освещения в разное время суток и при разных погодных условиях. Реализация проекта приведет к снижению потребления электроэнергии на цели уличного освещения не менее чем на 70%. При этом размер экономии на оплату электроэнергии муниципалитета составит более 5 миллионов кВт/ч, или порядка 39 млн рублей в год", - говорится в сообщении.

По словам директора Екатеринбургского филиала ПАО "Ростелеком" Ивана Пичугина, аналогичные решения в Свердловской области применялись в поселке городского типа Арти, городе Верхняя Салда. "В Качканаре, где проект стартовал в 2019 году, удалось сократить потребление электроэнергии на более чем 600 тысяч киловатт в час только за первый год. Проекты реализуются в рамках энергосервисных контрактов", - уточнил он.

Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов добавил, что современные источники освещения важны не только с точки зрения энергоэффективности, но и безопасности жителей. "Внедрение интеллектуальных технологий в работу систем ЖКХ - это один из шагов в реализации нацпроекта "Цифровая экономика", и рассматривать этот вопрос нужно не только с точки зрения экономии денег и энергоресурсов, но и с точки зрения повышения качества жизни людей. И с этой задачей перевод городов на умное освещение справляется очень успешно: с современными источниками света наши улицы становятся более безопасными, и жители на них чувствуют себя более комфортно", - цитирует министра пресс-служба компании.

Первоуральск - город в Свердловской области. Население - около 123 тыс. человек, градообразующее предприятие - Первоуральский новотрубный завод.