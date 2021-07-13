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Лесные пожары в России

Площадь лесных пожаров в ХМАО за сутки снизилась в четыре раза

Всего по ХМАО с начала пожароопасного сезона ликвидировано 212 лесных пожаров

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 13 июля. /ТАСС/. Девять лесных пожаров площадью почти 553 га действуют в Ханты-Мансийском автономном округе, из них один локализован на площади 70 га. Об этом сообщил ТАСС первый заместитель директора окружного департамента недропользования и природных ресурсов Егор Збродов.

Утром в Югре действовало 10 лесных пожаров на общей площади 2 177,5 га, из них локализовано было два на площади 1 796 га.

"По состоянию на 08:00 (06:00 мск) 13 июля, на территории автономного округа действуют девять лесных пожаров площадью 552,8 га, из них локализован один площадью 70 га", - сказал собеседник агентства.

По его словам, всего по ХМАО с начала пожароопасного сезона ликвидировано 212 лесных пожаров на общей площади 9 570,71 га.

Власти ХМАО объявили пожароопасный сезон в этом году с 23 апреля. Губернатор Югры Наталья Комарова с 21 мая ввела в регионе режим повышенной готовности из-за действующих лесных пожаров.

Теги
РоссияЛесные пожары в РоссииХанты-Мансийский автономный округ
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