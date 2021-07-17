Новое жилье взамен сгоревшего от пожаров на юге Челябинской области построят до 1 октября

ЧЕЛЯБИНСК, 17 июля. /ТАСС/. Люди, чье единственное жилье сгорело от лесных пожаров на юге Челябинской области на прошлой неделе, получат новые дома до 1 октября текущего года. Об этом журналистам во время рабочей поездки сообщил губернатор региона Алексей Текслер.

В конце прошлой недели огонь от лесных пожаров на юге Челябинской области распространился на два населенных пункта - Джабык и Запасное. По данным пресс-службы правительства региона, в результате сгорел 61 дом.

"Сейчас все обстоятельства подробно на штабе обсудили, работа активно начинается. Задача, которую я поставил, это чтобы до 1 октября жилье для тех граждан, для которых оно было единственным, было в полном объеме восстановлено. Строители предлагали чуть более длинные сроки, но это принципиальное решение, чтобы до 1 октября все вопросы были решены", - сказал губернатор.

По словам Текслера, к решению проблемы привлекли трех застройщиков. "Мы договорились, что даже, если жилье у такой категории пострадавших было меньше 60 кв. м, будем строить 60 кв. м как минимум. <…> У кого дома были больше, тем будет соразмерное жилье построено", - добавил он.

Глава региона отметил, что для контроля на месте возведения нового жилья будет установлена система видеонаблюдения. На месте будет находиться министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Юлий Элбакидзе, который будет координировать работу строителей.

Кроме того, принято решение, что социальные службы будут отдельно общаться с каждой пострадавшей семьей. Приедут специальные медики, которые будут осуществлять реабилитацию пострадавших.