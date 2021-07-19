Маяк на острове Белый будет восстановлен

ТАСС, 19 июля. Специалисты восстановят объект исторического и культурного наследия - маяк, который был построен в 1936 году на острове Белый в Ямало-Ненецком автономно округе (ЯНАО). Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства в понедельник.

"На основании полученных данных в специальной программе мы сделаем проект для изготовления точной копии маяка с учетом нагрузок, чтобы исключить те погрешности, которые произошли с ним по истечении стольких лет. Восстановим точный облик", - цитирует пресс-служба руководителя научно-поисковых проектов Центра современной истории Сергея Каткова.

Рабочая группа Русского географического общества (РГО) уже исследовала маяк, оценила его техническое состояние и дефекты, провела фотосъемку.

Остров Белый - самая северная территория ЯНАО. В 1936 году на острове построили деревянный маяк, необходимый для морской навигации, рядом с существующей уже тогда метеостанцией. Маяк установлен на деревянной вышке высотой 35 метров, он работал в темное время по требованию проходящих судов. Также на острове располагалась воинская часть, которую в 90-е годы прошлого века расформировали, оставив заброшенные здания.

В 2012-2016 годах была проведена экологическая очистка острова. Волонтеры собрали более 1,2 тыс. тонн различного мусора. Сегодня на Белом работает научно-исследовательский стационар, включенный в каталог научных станций международной сети INTERAKT. Имеется спутниковая связь, выход в интернет, возможность для проживания и размещения исследовательского оборудования.