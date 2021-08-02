Власти Курганской области заявили, что засуха не привела к полной гибели сельхозкультур

ТАСС, 2 августа. Полная гибель сельскохозяйственных культур из-за засухи в Курганской области не фиксируется, наблюдается угнетение посевов. Об этом сообщили ТАСС в региональном департаменте агропромышленного комплекса.

В регионе с 27 июля ввели режим ЧС, 16 районов области констатировали почвенную засуху. Он будет снят при наличии 20-сантиметрового слоя влаги в пахотном слое.

"По предварительной оценке, гибели сельскохозяйственных культур на территории Курганской области нет, наблюдается угнетение посевов", - сообщили в департаменте.

Также уточняется, что недобор урожая масличных культур в области составит 28 тыс. тонн, или 26% от прогноза.

Ранее директор департамента Рустам Камалетдинов сообщал, что из-за засухи потери аграриев региона, по оценкам властей, составят не менее 30% урожая зерновых культур по сравнению с прошлым годом. Меньшие потери по овощным культурам - порядка 15% по сравнению с 2020 годом.

Курганская область - индустриально-аграрный регион, в селах проживают около 40% населения. Область специализируется на производстве зерновых культур, овощей, картофеля и является одним из важнейших сельскохозяйственных регионов Уральского федерального округа.