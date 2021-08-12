Молодые специалисты АПК Свердловской области получат до 200 тыс. рублей субсидий

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 августа. /ТАСС/. Фермеры и молодые специалисты сферы аграрно-промышленного комплекса (АПК) Свердловской области получат в 2021 году от 150 до 200 тыс. рублей субсидий на создание собственного хозяйства. Решение об этом приняло в четверг правительство региона.

"Размер субсидии на одного молодого специалиста, имеющего высшее образование, составляет 200 тыс. рублей, среднее профессиональное образование - 150 тыс. рублей", - цитирует министра АПК и потребительского рынка области Артема Бахтерева департамент информации региона.

Отмечается, что в настоящее время принято постановление о субсидиях предприятиям АПК на подготовку и переподготовку специалистов и повышение их квалификации. "Субсидия предоставляется предприятию в размере 90% фактических затрат получателя, но не более 30 тыс. рублей на каждого специалиста по каждой дополнительной профессиональной программе. В 2021 году на данный вид поддержки предусмотрено 900 тыс. рублей", - приводятся в сообщении слова Бахтерева.

Кроме того, с 2022 года сельхозпредприятиям, которые привлекают студентов на производственную практику, будут выплачивать субсидии. Предполагается, что ежегодно на эти цели будет выделяться не менее 3 млн рублей.