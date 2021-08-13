В Свердловской области до 2025 года планируют восстановить все воинские захоронения

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 августа. /ТАСС/. Власти Свердловской области планируют до 2025 года восстановить и привести в порядок все воинские захоронения на территории региона. Об этом сообщил в пятницу глава регионального министерства энергетики и ЖКХ Николай Смирнов.

"По поручению [губернатора] Евгения Владимировича Куйвашева эти мероприятия включены отдельным разделом в региональную программу по формированию комфортной городской среды и будут финансироваться вплоть до того момента, пока не будет восстановлено и приведено в порядок последнее воинское захоронение. По планам, поставленная задача должна быть выполнена к следующей юбилейной дате Великой Победы - к 2025 году", - цитирует Смирнова департамент информации региона.

В 2020 году при поддержке областного и федерального бюджетов в муниципалитетах региона было комплексно благоустроено 12 воинских мемориалов, увековечено почти 1,3 тыс. новых имен погибших при защите Отечества советских солдат. В 2021 году планируется восстановление еще 18 захоронений.

Как сообщили в департаменте, в пятницу в городе Кировграде завершилась комплексная реконструкция мемориала в память об умерших от ран на Урале советских солдатах. С августа 1941 года по сентябрь 1943 года здесь работал эвакуационный госпиталь, где погибли 13 красноармейцев. Памятник им поставили в 1965 году. В мае 2021 года был начат ремонт мемориала при поддержке областного и федерального бюджетов. Общая сумма затрат на проведение работ составила свыше 1,4 млн рублей.