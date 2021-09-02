Самолеты Авиалесоохраны проведут облет Свердловской области для оценки ситуации с пожарами

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 сентября. /ТАСС/. Самолеты Авиалесоохраны в четверг совершат облет территории Свердловской области для проведения анализа ситуации с природными пожарами. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.

"Сегодня запланирован облет территорий бортами уральской авиабазы по пяти маршрутам: Серовскому, Свердловскому, Алапаевскому, Тавдинскому Тугулымскому. В настоящее время угрозы распространения пожаров на населенные пункты и объекты экономики нет", - говорится в сообщении.

На территориях природных пожаров проводится круглосуточное окарауливание временными постами в числе сотрудников МЧС России, представителей Уральской авиабазы охраны лесов и территориальных лесничеств, уточнили в ведомстве.

По данным департамента, на территории Свердловской области действует 37 природных пожаров на площади 7 503,9 га, из них локализованы 29 на площади 7 281,7 га. За прошедшие сутки ликвидированы 13 пожаров на площади 43,71 га.