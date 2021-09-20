Экспедиции по изучению наследия Демидовых начнутся 25 сентября в Пермском крае

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Открытые экспедиции по изучению наследия уральских промышленников Демидовых начнутся 25 сентября в Пермском крае. Участники экспедиции и эксперты изучат несколько заводов и природные объекты, которые затем будут включены в туристический маршрут, сообщили ТАСС в пресс-службе управляющей компании туркластера "Гора Белая", который является организатором экспедиции.

"Туристический кластер "Гора Белая" при поддержке министерства инвестиций и развития Свердловской области, Международного демидовского фонда запускает третий этап "Открытых экспедиций". 25 сентября 2021 года эксперты и путешественники стартуют в Пермский край", - сказали в пресс-службе.

Программа двухдневного путешествия включает в себя посещение Тисовского и Суксунского железоделательных заводов, а также природных объектов, таких как семиметровый водопад Плакун, Усьвинские столбы, Кунгурская ледяная пещера, которую в 18 веке посещал основатель Екатеринбурга и Перми Василий Татищев. Экспедиции в Пермский край станут продолжением исследования объектов горнозаводской цивилизации на Среднем и Южном Урале. Первые два этапа проекта были реализованы с мая по август текущего года и объединили более 500 экспертов, краеведов и туристов-любителей.

"Демидовские предприятия являются символом горнозаводского Урала. Суксунский завод изначально был основан как медеплавильное производство. Суксунская медь поставлялась в Санкт-Петербург и на Екатеринбургский монетный двор. С середины 18 века Суксун стал центром горного округа, в который вошли Ашапский, Бымовский, Камбарский, Молебский, Уткинский, Шаквинский и Тисовский заводы Демидовых", - приводят в пресс-службе слова участника проекта, историка, преподавателя УрФУ Андрея Ермоленко.

Итогом трех этапов "Открытых экспедиций" должно стать создание межрегионального туристического маршрута по наследию горнозаводской цивилизации, сбор артефактов для строительства шоу-парка в поселке Висим Свердловской области. В 2021 году запланирована разработка гуманитарной и коммерческой концепций парка, где будут реконструированы исторические события горнозаводской эпохи, на следующий - создание финансовой и правовой моделей, поиск инвесторов. Проектирование и строительство объектов должно начаться в период с 2022 по 2024 годы.