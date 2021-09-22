Около 2% классов в Свердловской области закрыты на карантин из-за COVID-19 и ОРВИ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 сентября. /ТАСС/. Порядка 2% классов в Свердловской области закрыты на карантин из-за COVID-19 и сезонных ОРВИ. Об этом сообщил в среду на брифинге заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

"У нас в общей сложности около двух процентов наших школьников находятся на карантине", - сказал Креков, уточнив, что половина классов в регионе закрыта на карантин из-за ОРВИ, а не ковида.

С 25 июня суточный прирост заразившихся коронавирусом в регионе превышает 200 человек, за последние сутки зафиксировано 515 случаев. По данным на 22 сентября, в Свердловской области с начала пандемии зафиксировано более 134 тыс. случаев коронавируса, более 124 тыс. человек выздоровели, 5 тыс. умерли.