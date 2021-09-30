Сборы с металлургов Урала выросли вдвое на фоне введения экспортных пошлин

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 сентября. /ТАСС/. Сборы с металлургических предприятий Урала за счет введения экспортных пошлин на металл выросли почти в два раза. Сейчас они составляют порядка 9 млрд рублей, сообщил в четверг журналистам начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов.

"Платежи, конечно, выросли существенно. Могу сказать, что за сентябрь мы уже взыскали порядка 9 млрд рублей. Если посмотреть предыдущие месяцы до ввода экспортных пошлин, то в среднем Уральская электронная таможня взыскивала 4,5-5 млрд рублей ежемесячно, то есть практически двукратный рост платежа", - сказал он.

В Уральском федеральном округе находится производство крупнейших металлургических компаний страны: "Евраза", "Русала", НЛМК, ММК, Уральской горно-металлургической компании, Русской медной компании.

В России с августа до конца 2021 года вводятся пошлины на экспорт черных и цветных металлов. Правительство РФ согласовало такое решение на заседании 24 июня. Его цель - стабилизация цен на продукцию на внутреннем рынке. Пошлины распространены на прокат, арматуру, заготовки, проволоку, слитки, а также медь, никель и алюминий низкой степени передела. Сбор состоит из базовой ставки в 15% и специфической, которая рассчитывается в долларах за тонну. По подсчетам Минфина РФ, за пять месяцев новая мера принесет в бюджет не менее 160 млрд рублей.