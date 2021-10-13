Новый максимум суточной смертности от коронавируса установили в ХМАО

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 13 октября. /ТАСС/. За минувшие сутки в Ханты-Мансийском автономном округе от последствий коронавируса умерли 12 человек, сообщил в среду региональный оперативный штаб.

По данным регионального оперштаба, максимум суточной смертности от последствий коронавируса в Югре с начала пандемии - девять человек - зафиксировали 20 ноября 2020 года.

"За весь период пандемии в Югре от COVID-19 умерли 1 159 человек", - сказано в сообщении оперативного штаба.

При этом накануне оперативный штаб сообщал, что за весь период пандемии от коронавируса в ХМАО зафиксировали 1 147 умерших. Таким образом, за минувшие сутки умерли 12 человек.

С 7 сентября ежесуточный показатель заболеваемости в ХМАО вырос почти на 60%. По состоянию на 13 октября общее количество заразившихся в регионе превысило 77,7 тыс. (плюс 218 за последние сутки), выздоровели 73,7 тыс. человек.