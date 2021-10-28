Похолодание до минус 20 градусов и метели ожидаются в ряде регионов УрФО в конце октября

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 октября. /ТАСС/. Снег и сильные порывы ветра ожидаются в регионах Уральского федерального округа в ближайшие три дня. В Ямало-Ненецком автономном округе в ночные часы похолодает до минус 20 градусов, ожидаются метели в некоторых регионах, сообщили в региональных гидрометцентрах.

"[В Свердловской области 29 октября] облачно с прояснениями, ночью небольшие, местами умеренные осадки, днем местами небольшие осадки (снег, мокрый снег). В отдельных районах метели, гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью минус 2, минус 7 градусов, при прояснении до минус 12, днем - ноль, минус пять, местами порывы ветра 15-18 м/с", - говорится в сообщении Уральского гидрометцентра.

В выходные дни в регионе температура воздуха днем не превысит плюс четырех градусов, ожидаются снег и гололедица.

В Челябинской области к воскресенью незначительно потеплеет с минус 8 ночью до минус 3 - плюс 2, днем - с плюс одного до плюс 3-8. Ожидается снег, гололедица и порывы ветра до 16 м/с. В эти же дни в Курганской области ожидаются дожди и мокрый снег, ночные температуры опустятся до минус семи градусов, а дневные не превысят плюс шести.

До минус 14 градусов похолодает ночью в Тюменской области, дневные температуры к воскресенью опустятся с плюс трех до минус семи, ожидаются снег, гололедные явления и порывы ветра до 16 м/с. В Югре к воскресенью похолодает до минус 18 градусов в ночные часы, ожидаются осадки в виде снега, метель, порывы ветра достигнут 19-22 м/с. До минус 20 градусов похолодает к воскресенью в Ямало-Ненецком автономном округе, в регионе ожидаются метели, снег, порывы ветра до 15-20 м/с.