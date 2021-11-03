МЧС не обнаружило задымление и запах гари в Екатеринбурге, на которые жаловались жители

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 ноября. /ТАСС/. Специалисты МЧС не обнаружили задымление и запах гари в Екатеринбурге, на которые ранее жаловались местные жители. Превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ также не выявлено, сообщили в среду журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

"Сотрудники Главного управления МЧС России по Свердловской области совместно с представителями органов местного самоуправления и специалистами Роспотребнадзора проверили информацию, поступавшую от жителей и ряда СМИ о задымлении и запахе гари в южных районах Екатеринбурга. В ходе проверки эта информация не подтвердилась", - говорится в сообщении.

Жители Екатеринбурга предполагали, что в ближайшем пригороде горят торфяники. Однако, по информации пресс-службы, в микрорайонах Солнечный и Академический задымление, дымка и запах гари не обнаружены. Специалисты Роспотребнадзора взяли пробы воздуха, по результатам которых превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ не выявлено.

Первые сообщения о тлении торфяника под Екатеринбургом появились 11 октября. Жители Екатеринбурга начали жаловаться на нулевую видимость и усилившийся запах гари. Специалисты выявили превышение примесей вредных веществ в воздухе в нескольких микрорайонах. 15 октября администрация города ввела режим чрезвычайной ситуации на территории района Солнечный из-за тления торфяников. 25 октября в МЧС РФ сообщили о ликвидации очагов тления, из-за которых город накрывал смог. В МЧС России наиболее вероятной причиной возникновения пожаров считают поджог.