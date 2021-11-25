Женщины в Югре при рождении первенца будут получать 15 тыс. рублей с 2022 года

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 ноября. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа с 2022 года начнут выплачивать по 15 тыс. рублей женщинам при рождении первого ребенка. Об этом сообщила в четверг губернатор Югры Наталья Комарова.

"Демографическая ситуация в автономном округе требует реализации мер демографического стимулирования, тесно связанных с мерами социальной поддержки семей. В 2022 году в дополнение к традиционному подарку "Расту в Югре" будет введена единовременная выплата в сумме 15 тыс. рублей молодым мамам при рождении первого ребенка", - сказала глава региона в ходе отчета о работе регионального правительства за 2021 год.

"Важно, чтобы дети рождались здоровыми, чтобы для этого были все необходимые условия", - отметила она

С 1 января 2020 года родители новорожденных в Югре получают мультикарту "Расту в Югре" с 20 тыс. рублей. Получить ее можно в больнице или ЗАГСе, для этого ребенок должен родиться и быть зарегистрированным в Югре. Карту родители могут активировать в любое время - срок ее действия не ограничен, зачисленные деньги можно направить по своему усмотрению. Также родители получают доступ ко всем электронным ресурсам, сервисам и услугам в регионе, связанным с рождением и воспитанием ребенка. Для этого им достаточно считать встроенный в карту QR-код.

По данным региональных властей, ежегодно в Югре рождаются свыше 20 тыс. детей.