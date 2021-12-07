Свердловские власти на 20% увеличат объем замены лифтов в домах со спецсчетами в 2022 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 декабря. /ТАСС/. Минимум 280 лифтов в домах со спецсчетами планируется заменить в Свердловской области в 2022 году против 233 в текущем, рост составляет 20%. На эти цели из областного бюджета выделят субсидии в размере 389 млн рублей, сообщили в департаменте информационной политики региона во вторник.

"В 2022 году по решению губернатора Евгения Куйвашева из областного бюджета вновь будут выделены субсидии собственникам многоквартирных домов со спецсчетами на замену старого лифтового оборудования. На эти цели предусмотрено 389 млн рублей, что позволит обновить как минимум 280 подъемников", - говорится в сообщении.

В 2021 году на замену лифтов в многоквартирных домах со спецсчетами областной бюджет потратил 214,14 млн рублей. За счет этих средств было обновлено 233 кабины в 73 домах. Всего с 2019 года с участием региональных средств заменено 784 лифта, затраты бюджета на проведение работ составили 670 млн рублей. Отмечается, что Свердловская область - один из немногих субъектов страны, где по решению губернатора на замену старых лифтов выделяются деньги из областного бюджета.

"В результате у нас вот уже три года есть возможность снижать финансовую нагрузку на собственников и проводить замену опасного для эксплуатации оборудования не только в тех домах, которые собирают взносы на капремонт в "общем котле" регоператора, но и в жилфонде со спецсчетами", - цитирует департамент министра ЖКХ и энергетики региона Николая Смирнова.