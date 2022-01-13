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Школы Тюмени эвакуировали после получения анонимных сообщений

Занятия для учеников второй смены отменили
© Евгений Софронеев/ТАСС, архив

ТЮМЕНЬ, 13 января. /ТАСС/. В Тюмени началась эвакуация школ по причине получения анонимных сообщений. Об этом ТАСС сообщил в четверг заместитель губернатор Тюменской области, директор департамента образования и науки региона Алексей Райдер.

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"На текущий момент в силу поступления на дежурные пульты отделений МВД анонимных сообщений именно по городу Тюмени принято решение об эвакуации школьных зданий. Получены анонимные сообщения вполне "дежурного" содержания. Так как географически в сообщениях упоминается именно Тюмень, то мы не можем игнорировать сигнал. Явных угроз нет", - сказал Райдер.

Он напомнил, что сегодня ученики вернулись с каникул. "Первая смена почти доучилась, вторую смену к занятиям не призывают", - сказал Райдер.

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