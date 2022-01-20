Синоптики предупредили о похолодании в регионах УрФО в ближайшие три дня

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 января. /ТАСС/. Снег и похолодание ожидаются в нескольких регионах Уральского федерального округа в ближайшие три дня. В Ямало-Ненецком автономном округе ожидаются метели и сильные порывы ветра, сообщили в региональных гидрометцентрах.

"[В Свердловской области 21 января] облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Температура воздуха ночью минус 9-14, при прояснении до минус 19, днем - минус 5-10", - говорится в сообщении Уральского гидрометцентра. К 23 января похолодает до минус 22 в ночные часы, минус 13 - в дневные.

Похолодает и в Челябинской области, в ночные температуры опустятся до минус 32-33 градусов, в дневные - до минус 17, 21 января местами туманы, изморозь. В Курганской области ночные температуры опустятся до минус 25 градусов, а дневные - до минус 18-19.

По данным Обь-Иртышского гидрометцентра, в Тюменской области похолодает до минус 28 градусов, местами небольшой снег и изморозь. В Югре похолодает до минус 21 градуса днем, минус 26 ночью, возможен небольшой снег, изморозь в отдельных районах. В Ямало-Ненецком автономном округе ожидается более резкое похолоданиедо минус 22 градусов, возможна метель, порывы ветра до 17 м/с, небольшой снег.