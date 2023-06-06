В Свердловской области на год продлили меры поддержки для детей из семей участников СВО

Речь идет о горячем питании в школах

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. В Свердловской области продлили действие региональных мер господдержки для детей из семей участников СВО до 1 июля 2024 года. Соответствующий законопроект приняли депутаты регионального законодательного собрания во вторник, сообщили в пресс-службе областного парламента.

"В нашем регионе на период до 1 июля 2023 года установлены меры социальной поддержки для детей из семей участников специальной военной операции. Сейчас речь идет о том, чтобы продлить действие этих льгот до 1 июля 2024 года. Этот пакет мер предусматривает обеспечение горячим питанием (завтраком или обедом) учеников государственных общеобразовательных организаций либо частных образовательных учреждений, имеющих государственную аккредитацию, а также учащихся организаций среднего профобразования, где получают специальность в сфере искусства", - цитирует пресс-служба председателя заксобрания Людмилу Бабушкину.

Предусмотрено также обеспечение учащихся одеждой, обувью и всем необходимым для учебы либо выделение денежной компенсации.

Кроме того, расширяется перечень семей, на которых распространяется действие льгот. Если ранее к этим категориям относились дети из семей участников СВО на территориях Украины, ДНР и ЛНР, а также из семей переселенцев с этих территорий, то сейчас в перечень включены дети участников СВО на территориях Запорожской и Херсонской областей.

Бесплатным питанием в Свердловской области также обеспечиваются учащиеся начальной школы, дети-сироты, дети из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, из многодетных семей, а также дети с ограниченными возможностями здоровья.