В фестивале на Урале примут участие сказочные персонажи из четырех регионов России

По словам директора "Парка Сказов" Алисы Ларионовой, идея мероприятия состоит в том, чтобы познакомить жителей с культурой и фольклором разных областей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июня. /ТАСС/. Персонажи сказок из Челябинской, Свердловской, Кировской и Пензенской областей собрались в арамильском "Парке Сказов" под Екатеринбургом на фестивале "Яркий мир сказок". В программе - спортивные, соревнования, квесты и волшебные ритуалы, рассказал в субботу ТАСС руководитель PR-направления парка Влад Бородин.

"Зимние волшебники России собрались, чтобы прогнать аномальную жару. К нам приехали четыре зимних волшебника из Пензы и Челябинска: Дед Боян и Сурия, Уральский Дед Мороз и Уральская Снегурочка. Хедлайнером мероприятия стал главный сказочный персонаж Свердловской области Урал Мороз. Вместе с другим волшебниками он проведет ритуал по изгнанию жары с помощью "магического снега" - пенной вечеринки", - рассказал Бородин. Также в этот день здесь пройдут спортивные соревнования, кукольный спектакль, квесты и многое другое. В числе сказочных гостей также - Кикимора Вятская.

По словам директора "Парка Сказов" Алисы Ларионовой, таким образом, жителей знакомят с культурой и фольклором других регионов страны, при этом планируется, что каждый год количество приглашенных участников будет только расти.

"Парк Сказов" - первый на Урале семейный тематический парк, посвященный традиционной уральской народной культуре, сказам Павла Бажова и русской сказке. Идея создания парка - сохранить историю и культуру Урала, возродить его традиции и познакомить с туристскими брендами Свердловской области.