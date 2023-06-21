Пострадавшие от пожаров курганцы получат по 10 тыс. рублей на сборы детей к школе

Всего в таких семьях насчитывается около 300 детей

ТАСС, 21 июня. Правительство Курганской области направит семьям, пострадавшим от пожаров во время ЧС, поддержку на подготовку детей к школе, единовременная выплата составит 10 тыс. рублей, сообщил в среду глава региона Вадим Шумков в своем Telegram-канале.

"Поддержали решение по единовременной выплате в 10 тыс. рублей на сборы к школе семьям, пострадавшим от ЧС. Всего в таких семьях почти 300 детей. Сами ребятишки бесплатно отдохнут в наших летних загородных лагерях. Туда же за счет региона приедут еще несколько сотен детей из Донбасса", - написал он, добавив, что также принято решение об оплате санаторно-курортного лечения для 100 пожилых курганцев, пострадавших от ЧС.

Шумков уточнил, что все выплаты и выдача жилищных сертификатов пострадавшим от ЧС завершены. "Многие на полученные сертификаты уже приобрели квартиры либо начали строить дом. По каждому населенному пункту есть несколько человек, не имевших вообще никаких правоустанавливающих документов. По каждому случаю - кто, на каких основаниях и где фактически проживал, а также имеет ли иное жилье - будет разбираться комиссия", - рассказал он.

Из-за природных пожаров с 27 апреля режим чрезвычайной ситуации ввели на территории Кургана и Кетовского округа, с 7 мая режим ЧС ввели во всем регионе. Режим сняли с 16 мая. По данным медиков, при масштабных пожарах на территории Курганской области погибли 22 человека. Как рассказал глава региона Вадим Шумков, огнем были повреждены 1 820 жилых и нежилых строений, из них 696 были брошенными либо бесхозными.