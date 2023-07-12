"Кургандормаш" представит уборочную машину на электрическом двигателе на форуме "Армия"

В Москве также проходят испытания курганского мини-погрузчика на электродвигателе, после чего планируется начать его серийное производство

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. "Кургандормаш" планирует создать совместно с московской корпорацией "Тактическое ракетное вооружение "Вымпел" и представить осенью на форуме "Армия" вакуумно-уборочную машину на электрическом двигателе. Об этом сообщил ТАСС в среду в кулуарах выставки "Иннопром" в Екатеринбурге председатель совета директоров предприятия Юрий Авдалов.

"[Вакуумно-уборочная машина] УКМ 1500 [будет доработана] - будет аналогичная по характеристикам модель, но уже не с дизельным двигателем, а электрическим. Уже этой осенью на форуме "Армия" будет представлена первая модель", - рассказал он.

Кроме того, по его словам, сейчас в Москве проходят испытания курганского мини-погрузчика на электродвигателе. После испытаний автомобиль будет готов к серийному производству.

"Какие преимущества таких машин? Меньше потребления, лучше экологический уровень, ниже уровень шума. Но многие модели в крупных городах-миллионниках если и использовались, то импортные, - сейчас они уже выходят из строя, а ремонтировать их практически нереально, нет запчастей, комплектующие сложно найти. А у нас на заводе хорошо развита сервисная служба, все детали, запчасти есть в наличии, поэтому мы готовы закрывать потребности любого города, чтобы наша спецтехника работала без остановки круглый год", - добавил он.

Также предприятие планирует расширение производственных площадок, будет запущена новая - "ИТМ Силовые трансмиссии". В 2022 году также создали "ИТМ Спецмашину".

АО "Кургандормаш" - машиностроительное предприятие, специализирующееся на производстве дорожно-строительной и коммунальной техники. Выпускает более 10 видов техники, которая поставляется в регионы России и за рубеж.

Международная промышленная выставка "Иннопром" - площадка для поиска новых заказчиков, поставщиков, партнеров и инвесторов. В 2023 году выставка проходит в Екатеринбурге с 10 по 13 июля. Главная тема "Иннопром-2023" - "Устойчивое производство: стратегии обновления". Страной-партнером выставки в 2023 году выступила Белоруссия.