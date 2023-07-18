В природный парк "Ингилор" в ЯНАО завезли 12 степных бизонов из Якутии

Первый месяц животные проведут в специальном загоне под наблюдением сотрудников парка

ТАСС, 18 июля. Более 10 степных бизонов из Якутии завезли в природный парк "Ингилор" в ЯНАО, в котором располагается крупнейший питомник овцебыков в мире. Об этом сообщил во вторник губернатор Ямала Дмитрий Артюхов в своем Telegram-канале.

"Продолжаем эксперимент по заселению природного парка "Ингилор" новыми обитателями - привезли туда 12 степных бизонов из Якутии. Животным нужно освоиться, поэтому первый месяц они проведут в специальном загоне под наблюдением сотрудников парка", - говорится в сообщении.

Помимо этого, на сайте правительства региона сообщается, что сегодня началась первая в 2023 году волонтерская миссия в природный парк "Ингилор". Всего за лето заповедник посетят две группы добровольцев от 18 до 35 лет из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Волновахи, Яр-Сале, Нового Уренгоя, села Мужи. В первую группу вошли восемь волонтеров. Добровольцы помогут в реконструкции ограждений вольеров парка протяженностью около 20 км и обеспечат подготовку нового экомаршрута.

Артюхов также поделился, что опыт, полученный от многолетней работы с овцебыками, поможет увеличить и популяцию бизонов в парке. "Ямал много лет успешно работает над тем, чтобы сохранить и приумножить численность овцебыков - за это время популяция выросла в восемь раз. Наш опыт поможет и в работе с другими видами. В одном корале с овцебыками уже обитают яки, приобские лошади, скоро к ним присоединятся бизоны", - отметил он.

В 2022 году площадь парка "Ингилор" увеличили в три раза - почти до 1 млн га. Сегодня на его территории в вольерном комплексе содержится более 100 особей мускусного быка. Ямальский питомник признан самым крупным в мире.