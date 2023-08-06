В Екатеринбурге из-за непогоды возникли перебои в работе светофоров

В городе из-за затопления ограничили движение на участке дороги по улице Шефской

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 августа. /ТАСС/. Перебои электроснабжения и проблемы в работе светофоров фиксируются из-за сильного дождя в Екатеринбурге, на больших перекрестках работают регулировщики. Об этом сообщили в Госавтоинспекции города, призвав водителей двигаться с пониженной скоростью, соблюдать дистанцию и использовать противотуманные фары.

"В связи с погодными условиями происходят перебои электроснабжения, и на некоторых перекрестках не работают светофоры, поэтому при их проезде необходимо руководствоваться дорожными знаками. На больших перекрестках движение регулируется сотрудниками Госавтоинспекции, в этом случае необходимо руководствоваться сигналами регулировщика", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что при таких условиях водителям следует двигаться с пониженной скоростью, соблюдать дистанцию и боковой интервал, использовать световые приборы - противотуманные фары. Водителям с небольшим опытом вождения рекомендуют воздержаться от поездок на личном транспорте.

В городе из-за затопления было ограничено движение на участке дороги по улице Шефской. "Госавтоинспекция Екатеринбурга информирует участников дорожного движения о перекрытии дороги - ул. Шефская! По ул. Шефской со стороны Егоршинского подхода (под мостом) подтопление проезжей части из-за дождевой воды, вводится ограничение на движения. Данный участок закрыт", - говорится в сообщении. ГИБДД просит водителей искать пути объезда.

Ранее МЧС предупредило, что в Свердловской области местами ожидаются сильные ливни, крупный град, ветер до 25 м/с, грозы. В частности, сильный дождь идет в Екатеринбурге.

В новость внесены изменения (09:42 мск) - добавлена информация о перебоях в работе светофоров.