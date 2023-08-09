В Югре отмечают международный день коренных народов

В регионе проходит торжественная церемония вручения наград победителям детской региональной викторины, посвященной международному десятилетию родных языков коренных народов мира

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 августа. /ТАСС/. Ханты-Мансийский автономный округ отмечает международный день коренных народов мира играми, квестами и награждением детей из Донецкой Народной Республики, победителей этноквиза, а также предпремьерным показом фильма о людях, которые сохраняют национальную культуру, сообщили в департаменте внутренней политики Югры.

"Югра празднует международый день коренных народов мира, который с 1994 года ежегодно отмечается 9 августа по инициативе Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Сегодня проходят торжественная церемония вручения наград победителям детской региональной викторины, посвященной международному десятилетию родных языков коренных народов мира, а также детям из Макеевки Донецкой Народной Республики - победителям этноквиза "Культурное наследие народов России", - говорится в сообщении.

В этнографическом музее под открытым небом "Торум Маа" состоится программа "Ма ай мирием" - "Мой маленький народ" - праздник взаимного уважения культур, языков, обычаев и духовных традиций. Посетителей познакомят с напольными играми обских угров, головоломками и спортивными состязаниями народов Севера, с подвижными казачьими и традиционными киргизскими играми. Будут работать тематические творческие площадки, где югорчане смогут изготовить изделия из бисера, бересты, попробуют себя в резьбе по дереву и игре на традиционных музыкальных инструментах, этноспорте.

В программе также запланированы концерт, мастер-класс "Традиционная хореография обско-угорских народов", выставка-ярмарка.

В Югорском кинопрокате пройдет предпремьерный показ фильма режиссера Александра Авилова "Югорские новеллы". Он включает пять новелл, рассказывающих про людей, которые сознательно выбрали жизнь на родовых угодьях или поселках югорской земли. В новеллах "Путь к истокам", "Своя земля", "Принять вызов", "Бесстенный дом" и "Помнить старые сказки" показаны истории людей разных профессий, которые видят смысл своей жизни в сохранении национальной культуры, обычаев и быта предков и передачи их своим детям. Главными действующими лицами стали хранительница старинных хантыйских рецептов, фельдшер санитарной авиации, учительница музыки, современная охотница и оленевод.

Югра - один из самых многонациональных регионов в России. Здесь проживают представители 139 национальностей, в том числе малочисленные народы: ханты, манси и лесные ненцы. В регионе действуют нормативные правовые акты, которые затрагивают вопросы развития жизнедеятельности коренных народов, разработаны десятки мер региональной и федеральной поддержки.