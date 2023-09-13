На ВЭФ предложили создать платформу для кооперации бизнеса Дальнего Востока и Урала

Корпорация развития Среднего Урала планирует поделиться с коллегами в Приморье опытом по формированию кооперационных цепочек

ВЛАДИВОСТОК, 13 сентября. /ТАСС/. Корпорация развития Среднего Урала намерена совместно с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики создать цифровую платформу для кооперации бизнеса между этими регионами. Об этом ТАСС сообщил гендиректор КРСУ Андрей Мисюра на полях Восточного экономического форума.

"Одна из проблем Дальнего Востока - его удаленность, сюда сложно добраться, а контрагентов с этой территории непросто администрировать. Если мы создадим цифровую платформу, которая позволит упростить эту задачу, то сможем встраивать в свои кооперативные цепочки компании с Дальнего Востока. Мы договорились с КРДВ, с Корпорацией развития Приморского края, что будем выстраивать эту работу", - сказал Мисюра. Кроме того, КРСУ намерена поделиться с коллегами в Приморье опытом по формированию кооперационных цепочек.

Гендиректор Корпорации развития Среднего Урала добавил, что для развития бизнеса на Дальнем Востоке государству нужно перейти от инструментов, компенсирующих для бизнеса затраты, к стимулирующим мерам, когда власть помогает появиться бизнесу, развиваться, переходя от одной стадии к другой.

"Существующие механизмы, такие как территории опережающего развития и свободный порт Владивосток, снижают окупаемость для проектов уже существующего бизнеса, но они не решают задачу, как из стартапа сделать малую компанию, а из малой - среднюю. А ведь чтобы больше зарабатывать, нужно чтобы компании росли", - пояснил Мисюра.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.