Югра намерена провести неделю русского языка в Лаосе в 2023 году

По словам замгубернатора ХМАО Елены Шумаковой, для студентов пройдут лекции, тренинги, семинары и круглые столы

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 сентября. /ТАСС/. Ханты-Мансийский автономный округ планирует в ноябре 2023 года провести неделю русского языка в Лаосе, в которой примут участие студенты Азии. Об этом сообщила ТАСС заместитель губернатора Югры Елена Шумакова.

"Югра планирует с 20 по 25 ноября провести неделю русского языка в Лаосе", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, для студентов пройдут лекции, тренинги, семинары, круглые столы, встречи по вопросам преподавания, изучения русского языка за рубежом с участием представителей из примерно 20 стран. "Также планируются занятия для учащихся и педагогов вузов и школ по изучению и преподаванию русского языка", - добавила она.

Планируется, что в мероприятиях примут участие несколько тысяч студентов.

В сентябре 2023 года в школах Лаоса возобновилось преподавание русского языка после 30-летнего перерыва. Как сообщал ТАСС руководитель представительства Россотрудничества в Лаосе Александр Радьков, обучение местных школьников ведут командированные из России профессиональные русисты, кроме того, ежегодно сто абитуриентов едут учиться в вузы России по квотам, предоставляемым российским правительством.

Югра впервые повела неделю русского языка за рубежом в 2020 году с участием педагогов, русистов, учащихся Словакии. Программа мероприятий включала дистанционные встречи, занятия для учащихся и преподавателей вузов и школ из семи городов Словакии. В них участвовали более 250 граждан Словакии. В 2021 году в проекте дистанционно приняли участие граждане более 10 стран, среди которых Таджикистан, Словакия, Катар, Ливия, Чехия, Испания, Белоруссия, Киргизия, Австрия, Казахстан, Молдавия, США, Иордания. В 2022 году число участников превысило 2 тыс. из 16 стран в онлайн-формате, в том числе руководители русских домов, соотечественники, заинтересованные в изучении русского языка, иностранные студенты, представители общественных организаций.