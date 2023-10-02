В Челябинске досрочно начнется отопительный сезон

Такое решение приняли на основе обращений жителей, отметили в пресс-службе администрации города

ЧЕЛЯБИНСК, 2 октября. /ТАСС/. Власти Челябинска распорядились начать отопительный сезон досрочно по просьбе горожан, которые жалуются на прохладную погоду. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе администрации города.

"Уже 3 октября в Челябинске стартует отопительный сезон. В этом году несколько раньше срока стартует, потому что поступают обращения от жителей города. Они связаны с тем, что температура в выходные дни ночью опускалась ниже восьми градусов, к концу недели ожидается понижение дневных температур", - сказали в пресс-службе.

В администрации добавили, что по правилам для начала отопительного сезона температура воздуха должна быть ниже 8 градусов пять дней подряд, но власти идут навстречу горожанам.

По данным Челябинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в прошедшие сутки в регионе температура воздуха днем колебалась от 12 до 16 градусов тепла, а ночью от 2 до 8 градусов тепла.

По прогнозу погоды, в Челябинске температура воздуха на неделе будет понижаться. В воскресенье ночью она составит порядка 6 градусов тепла.