В Тюменской области запустили первую очередь завода по глубокой переработке гороха

АО "Протеинсиб" сможет перерабатывать 70 тыс. тонн сырья

ТЮМЕНЬ, 2 октября. /ТАСС/. Агрохолдинг "Юбилейный" открыл первую очередь единственного в России завода по глубокой переработке гороха мощностью 70 тыс. тонн в Ишимском районе Тюменской области, сообщили в пресс-службе компании.

"Строящийся завод "Протеинсиб" принял на хранение новый урожай гороха. Это стало возможным благодаря существенному опережению графика реализации инвестиционного проекта. Сегодня, 2 октября, инвестор - агрохолдинг "Юбилейный" - торжественно открыл первую очередь строительства в Ишимском районе. <...> АО "Протеинсиб" будет перерабатывать 70 тыс. тонн сырья и производить такие продукты, как гороховый изолят (5,5% от мирового объема), гороховая клетчатка и гороховый крахмал", - говорится в сообщении.

В комплекс зданий и сооружений первой очереди строительства вошли элеваторный комплекс, уже функционирующее помещение операторской, а также склад готовой продукции и визировочная лаборатория. Открытие предприятия позволит создать в регионе кластер биотехнологического производства, а в Ишимском районе - около 200 новых рабочих мест. Полный запуск завода планируется в 2025 году, добавили в компании.

Ранее холдинг занимался выращиванием гороха для нужд свиноводства, с появлением завода "Протеинсиб" у компании появится возможность заниматься глубокой переработкой бобовых, такой завод станет первым в России. На предприятии уже выпускают продукцию из своего сырья и под своей торговой маркой силами китайского партнера в рамках договора, заключенного по давальческой схеме. В июле холдинг экспортировал в Китай первую партию гороха весом 1,5 тыс. тонн. В планах компании на 2023-2024 года - экспортировать в Китай 15 тыс. тонн гороха.

Агрохолдинг "Юбилейный" - крупнейшее предприятие агропромышленного комплекса Тюменской области, работающее в четырех отраслях: растениеводство (ведет обработку 14% посевных площадей в четырех районах Тюменской области, что составляет 93 тыс. га), свиноводство (200 тыс. голов в год, 10% рынка УФО), мясопереработка (14,5 тыс. тонн, доля рынка в Тюменской области - 63%), глубокая переработка пшеницы (мощность - 120 тыс. тонн сырья).