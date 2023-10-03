ФАС пресекла ограничение снабжения топливом на АЗС "дочки" Лукойла в Челябинске

Компания восстановила реализацию нефтепродуктов

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) пресекла действия по ограничению снабжения топливом потребителей Челябинска на АЗС "дочки" "Лукойла", компания восстановила реализацию нефтепродуктов, говорится в сообщении ФАС.

"По результатам полученной информации снижения запасов топлива на нефтебазах общества не обнаружено. С учетом оперативных действий территориального органа ООО "Лукойл -Уралнефтепродукт" сняло ограничения на продажу топлива потребителям и восстановило права и интересы населения региона. В связи с добровольными действиями компании оснований для привлечения к ответственности отсутствуют", - говорится в сообщении.

Как отмечает служба, по сообщениям СМИ об ограничениях продажи топлива не более 10 литров на автозаправочных станциях ООО "Лукойл-Уралнефтепродукт", территориальный орган ФАС совместно с региональными органами власти изучили данные о наличии топлива на 40 АЗС компании в Челябинске, а также сведения о запасах нефтепродуктов, предоставляемые ООО "Лукойл -Уралнефтепродукт" на еженедельной основе Челябинскому УФАС.

ФАС отмечает, что продолжает осуществлять анализ текущей ситуации на товарном рынке нефтепродуктов.