В челябинском нацпарке повторно зацвела брусника

Это связано с превышением на 3,3 градуса нормы среднесуточной температуры воздуха в конце сентября

ЧЕЛЯБИНСК, 4 октября. /ТАСС/. Уникальное природное явление - повторное цветение брусники - зафиксировали в национальном парке "Таганай" в Челябинской области. По данным пресс-службы нацпарка, оно связано с превышением на 3,3 градуса нормы среднесуточной температуры воздуха в конце сентября.

"В национальном парке второй раз зацвела брусника, что вполне можно считать явлением уникальным, потому что случилось это в высокогорной тундре Дальнего Таганая. <...> Бело-лиловые бутоны рядом со спелыми ягодами заставили распуститься необычно теплые две последние декады месяца", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, среднесуточная температура воздуха достигала 11,1 градуса тепла при норме в 7,8 градуса, а осадков выпало всего 7 мм при норме в 22 мм.

По данным Челябинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе на неделе будет наблюдаться теплая погода, днем температура воздуха может достигать 20 градусов тепла. При этом в отдельных районах области сохраняется высокая пожарная опасность (четвертый класс горимости леса по региональной шкале).