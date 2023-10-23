Путешествие на атомном ледоколе воссоздадут на стенде ЯНАО на выставке "Россия"

Ледокол сделают интерактивным: посетитель будет стоять у него на носу, сможет двигать фонарем

ТАСС, 23 октября. Ямало-Ненецкий автономный округ воссоздаст на своем стенде на выставке-форуме "Россия" путешествие на атомном ледоколе "Ямал", сообщили в пресс-службе правительства ЯНАО.

"Центральной частью инсталляции станет арт-объект из светодиодных экранов, символизирующий газовое пламя. Зайдя внутрь, каждый посетитель сможет увидеть мультимедийное шоу о прошлом, настоящем и будущем Ямала, а также управлять природными явлениями. Во второй зоне гости смогут совершить путешествие на атомном ледоколе "Ямал", освещая настоящим прожектором события из далекого и недавнего прошлого", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе, ледокол сделают интерактивным: посетитель будет стоять у него на носу, сможет двигать фонарем. Кроме того, для детей придумали игру, которая в образовательном формате расскажет, как добывают газ и что с ним происходит потом. Также указав свои интересы на стенде можно будет выбрать наиболее подходящий туристический маршрут, а через особый светофильтр - увидеть скрытые послания в некоторых частях площадки.

"На нашем стенде будут показаны красоты Ямала, ключевые нефтегазовые и инфраструктурные проекты как действующие, так и перспективные. Расскажем и о выдающихся первооткрывателях, которые приезжали осваивать Ямал из разных уголков страны и внесли огромный вклад в развитие региона, России. Мы хотим показать ниточки, которые связывают нас с каждым уголком нашей Родины", - приводят в сообщении слова губернатора региона Дмитрия Артюхова.

На стенде также запланированы выступления артистов Ямала, гости смогут поучаствовать в мастер-классах ремесленников и музыкантов, попробовать традиционные блюда. Уточняется, что на сегодня стенд готов на 80%, над его подготовкой - от идеи до воплощения - трудились порядка 200 человек.

О выставке

Президент РФ Владимир Путин 29 марта подписал указ, поручив провести международную выставку-форум "Россия" для демонстрации важнейших достижений страны в различных отраслях экономики. Мероприятие будет проходить с 4 ноября 2023 года до 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Свои экспозиции представят все регионы России.