16 ноября, 11:16

В Югре компания погасила долг по зарплате в более 600 млн рублей

Вопрос останется на контроле прокуратуры до полного восстановления трудовых прав работников

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 16 ноября. /ТАСС/. Компания ООО "Горизонт" в Югре погасила долг по выплате заработной платы в размере более 600 млн рублей перед работниками. Вопрос находится на контроле прокуратуры, сообщили в пресс-службе ведомства.

"В результате принятых мер прокурорского реагирования на сегодняшний день удалось добиться погашения задолженности по заработной плате перед работниками на общую сумму свыше 600 млн рублей", - говорится в сообщении.

Прокуроры выяснили, что руководство организации не платило деньги работникам с июня 2023 года. Вопрос остается на контроле ведомства до полного восстановления трудовых прав работников.

Компания не раз привлекалась к административной ответственности в виде штрафов, а генеральный директор формы - по ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ в виде дисквалификации сроком на один год. Кроме того, по материалам прокурорской проверки следственным органом возбуждены и расследуются уголовные дела в отношении бывшего руководителя предприятия и одного из учредителей, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, наложены аресты на имущество юридического лица и указанных лиц, добавили в прокуратуре.

По данным картотеки арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, предприятие ООО "Горизонт" признано банкротом. 

Теги:
РоссияХанты-Мансийский автономный округ
© Информационное агентство ТАСС
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