В ХМАО из-за морозов задержали несколько авиарейсов

В Тюменской области отменили автобусы

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 декабря. /ТАСС/. Задержка нескольких авиарейсов произошла в аэропорту Ханты-Мансийска, где утром в понедельник фиксируется температура воздуха до минус 41,5 градуса. Это следует из данных онлайн-табло аэропорта.

Так, прилет рейса из Санкт-Петербурга в Ханты-Мансийск задержан на 17 часов, вместо 01:25 по местному времени он теперь ожидается в 18:20. Также задержан прилет рейса из Казани - на 13 часов и из Москвы - на 3 часа. В свою очередь вылет в Казань из Ханты-Мансийска задержан на 17 часов, в Санта-Петербург - на 16 часов. В настоящее время в Ханты-Мансийске температура воздуха составляет минус 41,5 градуса.

Кроме того, по данным администрации города Ялуторовска Тюменской области, где в понедельник утром столбик термометра опустился до минус 37, отмены автобусные рейсы в Тюмень, в село Исетское и обратные до Ялуторовска.