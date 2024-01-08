Артисты фронтовой бригады ЦВО выступили перед военнослужащими, проходящими лечение

Новый год и Рождество

Дед Мороз и Снегурочка подарили военным подарки

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Фронтовая творческая бригада совместно с добровольцами из Ханты-Мансийского автономного округа - Югры провели новогоднее выступление для военнослужащих, проходящих лечение в тыловом районе зоны проведения спецоперации. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"Фронтовая творческая бригада совместно с добровольцами из ХМАО провели новогоднее представление для военнослужащих, проходящих лечение в тыловом районе зоны проведения специальной военной операции. Под аккомпанементы музыкальных инструментов артисты исполнили новогодние композиции, которые с радостью слушали и подпевали военнослужащие", - говорится в сообщении.

Дед Мороз и Снегурочка после очередной песни появились с подарками для военных.

"Энергичность артистов и волонтеров из Югры передалась военнослужащим, пустившимся в пляс со сказочными персонажами. Завершив мероприятие коллективным фото, артисты попрощались с военнослужащими, пообещав вскоре вернуться с обновленной концертной программой", - отмечается в сообщении.