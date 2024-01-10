Свердловский театр музкомедии получит сценическое оборудование на 7 млн рублей

Гендиректор театра Ян Смоленцев также заявил, что учреждение культуры рассчитывает провести реконструкцию штанкетного хозяйства

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 января. /ТАСС/. Свердловский государственный академический театр музыкальной комедии получит сценическое оборудование более чем на 7 млн рублей к 90-летнему юбилею. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.

"Театр в канун своего 90-летия получит сценическое оборудование на сумму свыше 7 млн рублей - закупка ведется в рамках национального проекта "Культура", - говорится в сообщении.

Генеральный директор театра Ян Смоленцев отметил в Уральском региональном центре ТАСС, что театр также рассчитывает провести реконструкцию штанкетного хозяйства. "Это та механика, которая отвечает за все на сцене - благодаря ей поднимаются декорации, происходит движение. Механика 1964 года, она требует реконструкции. На сегодняшний день разрабатывается проектно-сметная документация, она будет разрабатываться год", - сказал он.

Также к юбилею театр получил возможность отправиться на гастроли в Минск: осенью он представит свои лучшие спектакли - визитные карточки. Министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина уточнила, что гастроли будут обменные, и уральский зритель увидит постановки Минского музыкального театра.

В этом сезоне театру исполняется 90 лет, за это время он получил более 20 "Золотых масок" и выпустил более 400 премьер.