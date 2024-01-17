Самолет из Москвы больше часа не мог приземлиться в Перми из-за попутного ветра

Обратный рейс уже отправился в Шереметьево

ПЕРМЬ, 17 января. /ТАСС/. Рейс SU 1200 из Москвы больше часа не мог приземлиться в пермском аэропорту из-за попутного ветра. Об этом сообщает пресс-служба пермского аэропорта Большое Савино.

"17 января, самолет рейса SU 1200, следовавший из аэропорта Шереметьево, должен был приземлиться в Перми в 12:40 (10:40 мск). Однако из-за попутного ветра экипаж не смог посадить воздушное судно с первого раза и принял решение уйти в зону ожидания и сделать повторный заход на посадку после улучшения погодных условий. В 13:45 (11:45 мск) самолет совершил штатную посадку в Международном аэропорту Пермь", - сообщили в аэропорту.

По данным пресс-службы Большого Савино, обратный рейс SU 1201 из Перми отправился в Шереметьево в 15:07 (13:07 мск).

Как сообщили в пермском Центре геоинформационных систем (ГИС-центр), в Прикамье сегодня наблюдаются сильные порывы ветра - до 17 м/с в Оханске, Верещагино и Косе, 16 м/с в Гайнах и Чердыни, 14 м/с в Перми. Ожидается, что к вечеру ветер ослабеет, но начнется снегопад и прохождении холодного фронта.