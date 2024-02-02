На Урале четвертый энергоблок Белоярской АЭС вывели в планово-предупредительный ремонт

В частности, заменят один из шести промежуточных теплообменников

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 февраля. /ТАСС/. Планово-предупредительный ремонт начался на энергоблоке №4 Белоярской АЭС в Свердловской области. Об этом сообщили в пресс-службе станции.

"На энергоблоке №4 Белоярской АЭС начались очередная перегрузка топлива, планово-предупредительный ремонт и техническое обслуживание оборудования. Весь объем работ планируется выполнить за два месяца, после чего энергоблок возобновит выработку электроэнергии", - говорится в сообщении.

Помимо перегрузки топлива, отмечают в пресс-службе станции, наиболее важная работа - замена одного из шести промежуточных теплообменников. Так же будут проведены ремонты главных циркуляционных насосов, парогенераторов, турбогенератора ТГ-7 с уникальным генератором электроэнергии Т3В-890, разработанным специально для энергоблока №4 Белоярской АЭС, модернизация и ремонты оборудования различных вспомогательных систем, эксплуатационный контроль металла.

"Росатом - единственная российская глобальная технологическая компания, и обеспечение безопасной эксплуатации атомных энергоблоков для нас является уверенной ритмичной работой. Своевременные профилактические ремонты энергоблоков позволяют обеспечивать надежное электроснабжение наших потребителей в Уральском федеральном округе", - приводят в пресс-службе слова директора Белоярской АЭС Ивана Сидорова.

На Белоярской АЭС в работе находятся два энергоблока: № 3 с реактором БН-600 и № 4 с реактором БН-800. Их суммарная установленная мощность 1 485 МВт составляет около 16% от установленной мощности всех электростанций Свердловской энергосистемы.