В Челябинске создали методику оценки возможности сева зерновых на загрязненной земле

Это первая подобная методика в России

ЧЕЛЯБИНСК, 5 февраля. /ТАСС/. Ученые создали первую в России методику для оценки степени перехода тяжелых металлов из почвы в зерновые культуры, она позволит решать вопросы возвращения в селхозоборот земель, возможность использования которых ранее была неочевидной. При этом агрономы смогут применять расчеты непосредственно в полевых условиях, сообщила ТАСС доцент кафедры "Экология и химическая технология" Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) Татьяна Крупнова.

"Бывают случаи, когда по тем или иным причинам в почву попали тяжелые металлы, агрономам, сельхозкомпаниям без специальной методики сложно оценить влияние загрязнения на будущий урожай. Эту проблему, в том числе и возвращения земель в оборот, решили. <...> Мы разработали методику, которой раньше не существовало, которая впервые описывает переход тяжелых металлов непосредственно из почвы в органы растений, позволяет агрономам провести расчеты в поле и понять реальные риски для урожая от загрязнения на конкретной почве", - сказала собеседница агентства.

Для применения методики агрономам необходимо произвести необходимые замеры на исследуемом земельном участке и выполнить расчеты. Разработку проводили ученые-экологи Института естественных и точных наук ЮУрГУ совместно с коллегами из Южно-Уральского федерального научного центра минералогии и геоэкологии УрО РАН в городе Миассе и центра химизации и сельскохозяйственной радиологии "Челябинский".

Успешные эксперименты по новой методике проведены в Еткульском районе Челябинской области на полях, где выращивали озимую пшеницу, содержание металлов изучали в образцах двух сортов зерновых на разных стадиях развития. "Сравнение двух сортов показало, что Оренбургская пшеница имеет лучшие барьерные показатели, чем Омская при переходе цинка, марганца и железа из почвы в надземную часть растения, в большей степени аккумулируя данные металлы в корнях. При этом коэффициенты бионакопления металлов в зернах оказались низкими при том, что в почвах присутствовали цинк и медь в количествах на уровне предельно допустимых концентраций", - рассказала Крупнова.