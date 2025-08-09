Колонна спортсменов прошла по центральным улицам города - от Дома Севастьянова до Театра драмы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 августа. /ТАСС/. Больше 800 представителей спортивного сообщества приняли участие в параде в центре Екатеринбурга в честь Дня физкультурника. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

"Более 800 представителей спортивного сообщества прошли парадом в центре Екатеринбурга в честь Дня физкультурника. Колонна проследовала по центральным улицам от Дома Севастьянова до Театра драмы, где стартует праздничная программа. Торжества и спортивные мероприятия также состоятся в различных муниципалитетах региона", - рассказали в департаменте.

По словам министра спорта Свердловской области Леонида Рапопорта, почти 2,5 миллиона уральцев регулярно занимаются спортом. В регионе действует почти 12 тысяч спортивных сооружений, также ежегодно проводится около 20 тысяч спортивных и физкультурных мероприятий. "У нас немало поводов для гордости за достижения наших спортсменов-земляков. Убежден, свердловский спорт продолжит и далее прочно удерживать лидерские позиции на российской арене", - приводят его слова в департаменте.

Отмечается, что в рамках праздника в Екатеринбурге пройдет Всероссийский баскетбольный турнир. Также гости праздника смогут принять участие в благотворительной акции по подготовке к школе детей из Донбасса, Курска и Белгорода к новому учебному году. Кроме того, в девяти городах региона пройдут фестивали ГТО.