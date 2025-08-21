Учиться можно будет очно или онлайн

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Первая ямальская "Школа психологической помощи" для жен и матерей военнослужащих, в рамках которой будут организованы групповые тренинги с участием опытных специалистов, откроется в регионе до конца 2025 года. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов.

"До конца года заработает ямальская "Школа психологической помощи" для жен и матерей военных. Учиться в ней можно будет очно или онлайн. Подготовку спикеров начнем уже в сентябре", - написал он.

Для жен военных будут организованы групповые тренинги с участием опытных специалистов. "Чтобы помочь нашим бойцам вернуться к мирной жизни, важно и крепкое плечо товарищей, прошедших тот же путь, поддержка ветеранских организаций. На Ямале такой комплексный подход возможен - у нас города небольшие и все друг друга знают, поэтому без внимания никто не останется". - добавил Артюхов.

На Ямале действует 67 мер поддержки для участников СВО и членов их семей. В каждом муниципалитете работают центры соцобслуживания, где специалисты проводят консультации и групповые занятия для участников СВО и их близких. В Новом Уренгое и Ноябрьске действуют специализированные отделения социального сопровождения, кроме того, поддержку оказывает и филиал госфонда "Защитники Отечества". Мероприятия проводятся в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь" федерального проекта "Оптимальная для восстановления медицинская реабилитация".