На Урале направили на лечение мужчину, выбросившего из окна ребенка

От полученных травм девочка умерла на месте
06:57

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 октября. /ТАСС/. Свердловский областной суд направил на принудительное лечение жителя Екатеринбурга, который выбросил из окна пятого этажа свою годовалую дочь, ребенок умер на месте. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

"Уголовное дело из прокуратуры поступило в суд с ходатайством об освобождении Ильи Иванова от уголовной ответственности и назначении ему принудительных мер медицинского характера. <…> Постановлением Свердловского областного суда Илье Иванову назначены принудительные меры медицинского характера. Он направлен на лечение в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа с интенсивным наблюдением", - говорится в сообщении.

По заключению специалистов, мужчина нуждается в направлении на принудительное лечение в психиатрическую больницу, так как не осознает фактический характер своих действий и не может руководить ими.

Как установил суд, житель Екатеринбурга 30 декабря 2023 года выбросил с балкона пятого этажа свою годовалую дочь, от полученных травм девочка скончалась на месте. Труп ребенка был обнаружен в снегу под окнами дома спустя несколько дней. Кроме того, суд признал доказанным совершение Ивановым еще двух преступлений. Он вымогал у жены более 100 тыс. рублей, которые предлагал супруге забрать из кассы магазина, где она работала. Также мужчина совершил разбойное нападение на знакомого с целью хищения у него денег, телевизора и компьютерной техники на сумму более 170 тыс. рублей. 

