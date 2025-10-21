В Челябинске мужчину осудили за кражу икон из храма

Роману Михаю назначено наказание в виде лишения свободы на три года условно

Редакция сайта ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 21 октября. /ТАСС/. Тракторозаводский районный суд Челябинска признал местного жителя Романа Михая виновным в том, что он украл из храма Василия Великого две иконы, являющиеся культурной ценностью, имеющие историческое, художественное и научное значение. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на три года условно, сообщили в пресс-службе суда.

"Михай признан виновным по ч. 1 ст. 164 УК РФ (хищение предметов, являющихся культурной ценностью, имеющих историческое, художественное и научное значение), ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года условно с испытательным сроком 3 года", - говорится в сообщении.

По информации суда, преступление было совершено 8 января 2025 года. Михай вынес из храма иконы "Не рыдай мене, мати" и "Собор преподобных старцев Оптинских".

"Решая вопрос о наказании, суд учел характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимого, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание", - отметили в суде.

Со ссылкой на пресс-службу главного управления МВД России по Челябинской области 9 января сообщалось, что полицейские в Челябинске задержали двух местных жителей по подозрению в том, что они пытались украсть в храме иконы после церемонии крещения.