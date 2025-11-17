Жители четырех свердловских городов получат новые поликлиники

Строительство планируют завершить в ноябре-декабре 2025 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 ноября. /ТАСС/. Строительство четырех поликлиник завершится в Свердловской области до конца года - в Серове, Березовском, Арамили и Реже. Об этом сообщил глава региона Денис Паслер в своем Telegram-канале.

"Одно из приоритетных направлений развития Свердловской области - поэтапная модернизация социальной инфраструктуры. В сфере здравоохранения обновляем медоборудование, внедряем передовые технологии лечения, привлекаем в отрасль высококвалифицированных специалистов, строим новые объекты, модернизируем наши лечебные учреждения. <…> В ноябре-декабре завершим строительство сразу четырех поликлиник", - написал губернатор.

Так, в Серове заканчивается строительство детской поликлиники - новое здание будет в семь раз больше действующего. Это позволит разместить в нем диагностические, хирургические и педиатрические блоки, дневной стационар и лабораторию. Жители Березовского скоро смогут посещать новую двухсекционную детскую поликлинику, которая уже в высокой степени готовности, по данным Паслера. Здесь на четырех этажах разместятся все профильные специалисты.

А в Арамили скоро откроется детская одноэтажная поликлиника площадью 4,7 тыс. кв. м, что в восемь раз больше действующего медучреждения. Отдельное крыло предусмотрено для педиатров, узких специалистов, кабинетов физиолечения и функциональной диагностики, а также бассейна для детей. В Реже завершено строительство одноэтажной поликлиники, объект уже проходит итоговые проверки и готовится к вводу в эксплуатацию.

Паслер уточнил, что осенью были открыты также еще три новых поликлиники: две детские в Екатеринбурге и взрослая в Артемовском.

"В ближайшие годы планируем построить и реконструировать 11 крупных медицинских объектов, отремонтировать 150 учреждений и установить более 140 ФАПов, амбулаторий и центров общеврачебной практики", - подчеркнул он.