Свердловское УФАС раскрыло картели на рынке медтоваров

Материалы антимонопольного дела передали в правоохранительные органы

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 ноября. /ТАСС/. Свердловское управление Федеральной антимонопольной службы раскрыло картели на рынке поставки товаров медицинского назначения на общую сумму свыше 326 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе управления.

"Выявлены нарушения, выразившиеся в заключении соглашений (картелей), направленных на поддержание цен на торгах между хозяйствующими субъектами-конкурентами", - говорится в сообщении. По данным УФАС, нарушения - в намеренном отказе от конкурентной борьбы на торгах. Общий доход, полученный всеми участниками картелей, составляет почти 327 млн рублей. Материалы антимонопольного дела переданы в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Участники картелей не согласились с позицией Свердловского управления и оспорили решение в Федеральной антимонопольной службе России, она в свою очередь поддержала позицию Свердловского управления. Всем участникам назначены штрафы в размере от 3 млн до 53,5 млн рублей.