Здание больницы в Челябинске реконструируют под центр реабилитации бойцов СВО

Об этом сообщил губернатор региона Алексей Текслер

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Отдельное здание городской больницы в Челябинске будет реконструировано под центр реабилитации участников и ветеранов специальной военной операции. Об этом сообщил губернатор Челябинск области Алексей Текслер в интервью изданию "Репортеры"

Текслер отметил, что медицинская реабилитация - важная часть инфраструктуры, необходимой участникам СВО, которые возвращаются домой.

"Мы определили центр медицинской реабилитации: как и везде у нас есть госпиталь ветеранов войн - ключевой, базовый, фактически такой центр управления всеми этими задачами региона. Дальше мы определили ряд ключевых больниц в наших крупных городах: в Магнитогорске это городская больница №2, а в Челябинске, кроме госпиталя ветеранов войн, ряд больниц на базе первой больницы. Сейчас, кстати, отдельное здание реконструируем в городской больнице №1, под эти цели завершаем эту работу", - сказал Текслер.

В региональном госпитале Минобороны силами региона также проведена реконструкция, заменено оборудование. Работы по обновлению завершили в областной больнице №3.