Бывшего замглавы челябинского Минэкономразвития поместили под домашний арест

ЧЕЛЯБИНСК, 14 сентября. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Центральный районный суд Челябинска в пятницу изменил меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест обвиняемому в мошенничестве бывшему первому заместителю министра экономического развития области Антону Бахаеву. Об этом ТАСС сообщил адвокат Иван Черняков.

"Сегодня Центральный районный суд Челябинска изменил меру пресечения Антону Бахаеву с содержания под стражей на домашний арест до 19 ноября 2018 года", - сказал адвокат.

Ранее в пресс-службе УФСБ по региону сообщили о возбуждении уголовного дела по факту хищения бюджетных средств. В пресс-службе губернатора Челябинской области ТАСС сказали, что глава региона в курсе следственных действий, которые проводятся силовыми структурами в отношении Бахаева в рамках возбужденного дела. Обвиняемый в мошенничестве чиновник был арестован 21 июля.

В пресс-службе Центрального районного суда журналистам сообщили, что Бахаев пришел с повинной и в ходе дополнительного допроса с участием защитника дал подробные признательные показания, а также изъявил желание заключить досудебное соглашение о сотрудничестве.